Domínguez dice que los expedientes de Medio Ambiente "cuenta con todos los informes favorables"

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha señalado que los expedientes de la Consejería de Medio Ambiente "cuenta con todos los informes favorables".

Domínguez ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas, en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, acerca de la denuncia de un agente forestal que ha señalado que la tala de hayedos en Munilla ponía en riesgo a una especie protegida.

El portavoz del Ejecutivo riojano ha indicado que "estaba al corriente de la convocatoria, pero no al corriente del contenido", si bien, ha afirmado que "lo que tengo perfectamente claro y tengo mucho conocimiento de ello, como portavoz del Gobierno y como miembro de la Consejería de Hacienda, es que la tramitación de los expedientes, de este tipo de expedientes, por parte de la Consejería de Agricultura y, en este caso, de Medio Ambiente, están siempre con todos los informes favorables para que se puedan realizar este tipo de actuaciones, si es que se ha realizado la misma actuación".