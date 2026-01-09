Domínguez encabeza la delegación riojana a la 28ª Interparlamentaria del PP de este fin de semana en A Coruña

Archivo - El secretario general del PP de La Rioja, Alfonso Domínguez - PP - Archivo

LOGROÑO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de La Rioja, Alfonso Domínguez, encabeza la delegación riojana que este fin de semana participa en la 28ª Interparlamentaria del Partido Popular, que se celebra en A Coruña bajo el lema 'Por lo importante'.

Con él viajan doce diputados regionales, además de nuestra eurodiputada y parlamentarios nacionales riojanos en el Congreso y el Senado.

La cita, que abrirá el sábado a las 10,45 horas el secretario general, Miguel Tellado, incluye varias mesas de debate con ponencias sobre asuntos de máxima actualidad como el acceso a la vivienda, la seguridad ciudadana, los casos de corrupción que acechan al Gobierno central socialista, la reforma del sistema de financiación autonómica o el mercado laboral.

En esta última intervendrá la portavoz parlamentaria riojana, Cristina Maiso, este sábado, a partir de las 16,00 horas, para defender la importante actividad del sector primario.

La 28ª Interparlamentaria del PP será clausurada el domingo, a las 12,00 horas, por el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, y por el Presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.