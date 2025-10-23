La DOP Peras de Rincón de Soto recoge 19,3 millones de kilos de peras con una calidad excepcional

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón de Soto ha terminado su campaña de recolección de este año con una calidad excepcional. Por su parte, la cantidad de kilos recogidos ha ascendido hasta los 19.305.313.

Los servicios técnicos de la DOP, que valoran de forma positiva la evolución de la campaña, consideran que el descenso la cosecha ha tenido su origen en la incidencia del fuego bacteriano y en las incidencias climáticas como el pedrisco. Las centrales de la denominación ya han iniciado la venta de la pera de este año, con gran aceptación por parte de intermediarios y consumidores.

Desde el Consejo, atendiendo a la demanda actual de su pera, ya se ha empezado a organizar nuevas acciones promocionales. De hecho, el pasado 9 de octubre, se llevó a cabo una iniciativa en Mercasevilla (Mercados Centrales de Abastecimientos de Sevilla, S.A.). En este mercado, que es el encargado del abastecimiento de alimentos frescos en Sevilla y su área de influencia, se realizó una presentación de la DOP a los asentadores.

En ella, Sixto Cabezón, responsable de los servicios técnicos del Consejo Regulador, desarrolló una exposición sobre la DOP y, posteriormente, las centrales que acudieron al evento mantuvieron diferentes encuentros y reuniones de trabajo con los asistentes.

La DOP, ante la calidad de su producto, valora la acción como 'muy positiva y novedosa en sus acciones habituales' y sus responsables aseguran que 'se ha dado con ella un nuevo paso para ampliar e incrementar las ventas de la pera en Andalucía en general y en Sevilla en particular'.

SOBRE LA D.O.P. PERAS DE RINCÓN DE SOTO

Las peras de Rincón de Soto obtuvieron en 2002 el reconocimiento como Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), convirtiéndose en las primeras peras de España en contar con esta distinción. La D.O.P., gestionada por su Consejo Regulador, garantiza la calidad y la procedencia de las peras de esta zona. Las Peras de Rincón de Soto se comercializan envasadas y etiquetadas con el distintivo 'Peras de Rincón de Soto' y han vuelto a ser reconocida con el premio 'Sabor del año'.