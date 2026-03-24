Dos años de prisión para un vecino de Logroño por tenencia y distribución de pornografía infantil

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LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de La Rioja ha dictado hoy sentencia de conformidad para un acusado de un delito de producción, distribución o tenencia de pornografía infantil. El acusado, tras reconocer la tenencia y distribución de este tipo de archivos, ha aceptado 2 años de prisión, inhabilitación especial durante 7 años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, así como 2 años de libertad vigilada una vez se haya cumplido la pena de prisión.

La sentencia añade que, según se dispone en nuestra legislación para este tipo de delitos, deberá someterse a un tratamiento de educación sexual, con el que el acusado se ha mostrado de acuerdo. La Fiscalía también ha solicitado la destrucción de los archivos incautados.

El Tribunal, tras comprobar que, el acusado carece de antecedentes penales ha suspendido la pena de prisión con la conformidad del Fiscal y del abogado de la Defensa. La suspensión estará condicionada a que el acusado no cometa ningún delito durante 2 años y a que se someta al tratamiento de educación sexual mencionado.

Según el relato de los hechos probados, el acusado de 56 años de edad en el momento de los hechos, el 30 de diciembre de 2019 distribuyó a 133 personas a través de la aplicación 'Messenger' de su perfil de Facebook seis archivos que contenían pornografía infantil. Según la Fiscalía el acusado, vecino de Logroño, distribuyó los archivos "a sabiendas de su acción y de forma consciente y voluntaria".