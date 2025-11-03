Dos charlas, salida al campo para recoger muestras y una exposición de hongos, en las 23 Jornadas Micológicas de Otoño - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las XXIII Jornadas Micológicas de Otoño contarán con dos conferencias, una salida al campo para recoger muestras y una exposición de hongos. Se desarrollarán del 6 al 9 de noviembre en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

Están organizadas por el Grupo Micológico Verpa con el apoyo de Fundación Caja Rioja, la Dirección General de Cultura y CaixaBank. Hoy han sido presentadas por responsables de las tres entidades.

Las conferencias comenzarán el jueves 6 de noviembre a las 19,30 horas con la intervención de Vicente Sevilla, que hablará sobre "Olores, texturas y sabores de las setas".

El viernes 8, también a las 19,30 horas, el presidente del Grupo Micológico VERPA, Antonio Ezquerro, intervendrá para hablar sobre "Hongos del Parque y Campo de Golf de La Grajera".

La entrada a ambas es libre hasta completar aforo y tendrán lugar en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

Por otro lado, el sábado 8 de noviembre a las 9 horas se ha programado una salida colectiva para buscar muestras. Esta salida está dirigida a las personas socias de VERPA quienes las clasificarán a partir de las 18 horas.

Ya el domingo, 9 de noviembre, tendrá lugar la exposición de hongos silvestres y de cultivo entre las 11 y las 14,30 horas en los soportales del Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha explicado que estas jornadas "forman parte de la tradición de la ciudad en esta época del año dirigidas al público general, pero con unos destinatarios que están esperando esta cita por su afición y por la calidad de los ponentes que acuden a Logroño".

Ha destacado también la "vinculación que existe entre Fundación Caja Rioja y el Grupo Micológico Verpa desde hace ya 23 años para divulgar aspectos de la micología en una tierra con gran afición a esta disciplina".