Dos jóvenes de 21 y 22 años trasladados al San Pedro tras chocar dos vehículos en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 21 y 22 años han sido trasladados al Hospital San Pedro tras chocar, a las 09,51 horas, dos vehículos, por alcance, en la carretera LO-20, a la altura del kilómetro 9, sentido Zaragoza, en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Varios particulares han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha alertado a Policía Local de Logroño y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y mantenimiento de carreteras.