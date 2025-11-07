Dos mujeres de 59 y 55 años heridas en un accidente de tráfico en la circunvalación en Logroño

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 59 y 55 años heridas en un accidente de tráfico, a las 13,19 horas, al colisionar tres turismos en la circunvalación Logroñesa, debajo de la rotonda de acceso a Yagüe, sentido Burgos, según ha informado SOS Rioja.

Han sido varios heridos los particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y se han movilizado a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Mantenimiento de Carreteras y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Dos mujeres han sido evacuadas en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.