Dos mujeres trasladadas al Hospital 'Los Manzanos' tras chocar dos coches en la calle La Cava de Logroño

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 35 y 63 años, han sido trasladadas al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras chocar dos coches, a las 15,02 horas, en la calle La Cava de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido Policía Local la que ha dado información del suceso. Desde el Centro Coordinador de Emergencia se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender a dos heridas.