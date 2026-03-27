Dos paseos interpretativos este fin de semana para descubrir el Parque Natural de la Sierra de Cebollera

Marcha de San Andrés - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a participar este fin de semana en dos paseos interpretativos organizados dentro de 'Pasea La Rioja'. Ambas propuestas, dirigidas al público general, tienen como objetivo acercar a los participantes al conocimiento del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, su historia, su paisaje y sus usos tradicionales.

La programación comenzará el sábado, 28 de marzo, en San Andrés de Cameros, con el paseo interpretativo 'La sierra con mirada de mujer'. La actividad propone un recorrido por la memoria de la sierra a través de la vida cotidiana de sus habitantes, reflejo de un modo de vida tradicional estrechamente ligado al entorno.

Durante el paseo, los participantes recorrerán calles, edificios y rincones del municipio para conocer cómo se sostuvo el bienestar del pueblo y la economía de sus habitantes, destacando el papel fundamental de las mujeres. La actividad incluirá también la visita al Museo Etnográfico de San Andrés al finalizar el paseo.

El domingo, 29 de marzo, la programación se trasladará a la Ermita de Lomos de Orios con 'Agua, madera y vida que nos protege'. Esta actividad permitirá recorrer el pinar y la dehesa del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

A través de un itinerario guiado, los participantes descubrirán la evolución del paisaje desde la época de la trashumancia hasta la actualidad, abordando aspectos como los motivos de la declaración del Parque Natural, su modelo de gestión sostenible y los usos tradicionales que aún perduran.

Con la llegada de la primavera, los Centros de Interpretación amplían sus días de apertura. El Centro de Interpretación 'Los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas' abrirá de miércoles a domingo y festivos de 9,00 a 14,00 horas. Por su parte, el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Cebollera abrirá de martes a domingo y festivos, también de 9,00 a 14,00 horas.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la página web en https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono al 608 339 319.