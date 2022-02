Dos de las películas proyectadas en 'Actual 22', 'Drive my car' y 'La peor persona del mundo', nominadas a los Oscar

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos de las películas proyectadas en la última edición del festival 'Actual 2022', que se celebró en Logroño del 2 al 8 de enero, 'Drive my car' y 'La peor persona del mundo ('The worst person in the world')' han sido nominadas en distintas categorías de los premios 'Oscar', que se entregarán en Los Ángeles el 27 de marzo.

En concreto, la japonesa 'Drive my car', está nominada a la 'Mejor película', junto a películas como 'El poder del perro', 'No mires arriba' o 'Belfast' así como su realizador Ryûsuke Hamaguchi optará al galardón al 'Mejor Director'. En esta caso competirá con Kenneth Branagh, Paul Thomas Anderson, Jane Campion y Steven Spielberg.

También puede obtener premio en la categoría de 'Mejor guión adaptado' - pugnando con 'Coda', 'Dune', 'La hija oscura' y 'El poder del perro'- y también a 'Mejor película internacional'.

Precisamente, en esta última categoría competirá con otra de las películas proyectadas en el festival riojano, la noruega 'La peor persona del mundo ('The worst person in the world')'. Las dos películas competirán con 'Flee', 'Fue la Mano de Dios' y 'Lunana'.

Además, puede conseguir el galardón a 'Mejor guión original'; categoría en la que también están nominados 'Belfast', 'No mires arriba', 'El método Williams' y 'Licorice Pizza'.

El largometraje noruego, fue la encargada de abrir la programación cinematográfica de 'Actual', el 2 de enero, en el teatro Bretón de los Herreros.

Por su parte, la multipremiada 'Drive my car' - entre ellos el Globo de Oro a 'Mejor película de habla no inglesa'-, se proyectó en el teatro logroñés, el pasado 6 de enero.