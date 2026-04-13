Dos personas atropelladas en la intersección de Avenida Lope de Vega con Avenida de Madrid en Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años y una mujer de 46 han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño tras ser atropellados, a las 07,45 horas, por un turismo en la intersección de Avenida Lope de Vega con Avenida de Madrid, en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local de Logroño y se han movilizado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.