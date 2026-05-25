Dos personas, heridas al salirse de la vía su coche en el acceso al pantano de Valbornedo en Navarrete

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LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta pasada tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Navarrete, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 19,05 horas de este domingo, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la salida de vía de un coche en el camino de acceso al pantano de Valbornedo de Navarrete.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado igualmente a la Guardia Civil.

A consecuencia del accidente, han resultado heridas dos personas, una mujer y un hombre, de 25 y 28 años respectivamente y vecinos de Logroño, que han tenido que ser trasladados al Hospital San Pedro de la capital riojana.