El DUX Logroño nombra a Marcelo Raya como nuevo Director Deportivo en el marco de su proceso de reestructuración

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde el DUX Logroño anunciamos la incorporación de Marcelo Raya como nuevo Director Deportivo, en el contexto del proceso de reestructuración y profesionalización que la entidad está llevando adelante. Raya asumirá la dirección deportiva del club riojano junto al cuerpo técnico encabezado por Héctor Blanco y un equipo de destacados profesionales que impulsarán la nueva etapa del proyecto deportivo.

Con 51 años, Marcelo Raya cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de sociedades anónimas deportivas y clubes profesionales. Ha desempeñado roles de liderazgo como Director de Metodología de Newell's Old Boys de Rosario (Argentina) y Director de Desarrollo en Unión La Calera y Audax Italiano (Primera División de Chile).

Asimismo, ha participado en experiencias europeas junto a Villarreal CF y Athletic Club de Bilbao, colaborando con el cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa. Marcelo Raya posee la Licencia PRO Conmebol, el máximo nivel de certificación otorgado por la confederación sudamericana, y una reconocida experiencia en análisis audiovisual, gestión de datos y procesos de digitalización deportiva, áreas en las que DUX Logroño viene trabajando de la mano de Sports Data Campus.

Su formación académica refuerza este perfil integral: Raya es Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, cuenta con un EMBA (Executive Master of Business Administration) y más de 15 años de experiencia docente universitaria, tanto en programas de grado como de posgrado. Desde DUX Logroño, expresamos a Marcelo Raya y a todo su equipo, nuestro respaldo y los mejores deseos en esta nueva etapa que busca consolidar el crecimiento y la profesionalización del club.