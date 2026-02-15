Eba al desnudo tocará en la sala Bella Época de Logroño el 28 de febrero - IBERPOP

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Eba al desnudo' pondrá el 28 de febrero en la sala 'Bella Época' de Logroño el broche final a su gira 30 aniversario. Este último concierto de la gira pretende ser muy especial ya que harán un amplio repaso a su larga trayectoria y donde no faltarán las sorpresas musicales con estrenos de nuevos temas creados especialmente para sorprender, emocionar y conectar. Tras este concierto, el grupo se bajará de los escenarios durante un tiempo para la preparación de su nuevo álbum.

'Eba Al Desnudo' fue una banda que logró hacerse un hueco en el panorama musical de la región a finales de los 90. Era fácil escucharlos en los bares míticos de Logroño y las emisoras locales. Con conciertos en la región y en provincias limítrofes.

Llegaron a ser parte importante de la Actual del 99 en un multitudinario cierto en el Adarraga junto a 'La Oreja de Van Gogh' y 'Los Fresones Rebeldes'. Desde ahí motivos laborales y la salida de Logroño de Víctor hicieron imposible la continuidad del grupo.

La amistad continuó y les llevó a, aprovechando la "fecha redonda", volver a juntarse. Este concierto programado para este 28 de febrero en la sala logroñesa 'Sala Bella Época' está previsto que comience a las 21 horas y las entradas se pueden adquirir a partir de 10 euros a través de la página web www.iberpop.com.