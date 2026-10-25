Ecologistas en Acción organiza este lunes la charla 'Párkinson Tóxico'

Charla sobre el parkinson - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Riojano de Logroño acoge este lunes, 26 de octubre, la charla 'Parkinson Tóxico'. La ciencia demuestra la relación existente entre la enfermedad de Parkinson y los plaguicidas. A partir de las 19,00 horas.

A nivel mundial, la prevalencia del párkinson se ha duplicado en los últimos 25 años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su desarrollo influyen no solo los factores genéticos, sino también los ambientales, como la exposición a plaguicidas, que incrementan el riesgo de padecer la enfermedad, tal y como se recoge en su informe de 2023.

La evidencia científica que vincula los plaguicidas con el párkinson ya ha sido reconocida en países como Francia, Italia y Alemania, donde esta enfermedad tiene la consideración de enfermedad profesional en el sector agrícola cuando existe exposición a estos productos.

En España, más de 150 000 personas sufren esta enfermedad y se diagnostican alrededor de 10 000 nuevos casos cada año. Las previsiones apuntan a que esta cifra podría triplicarse en las próximas tres décadas debido al envejecimiento de la población.

Sin embargo, el párkinson asociado a la exposición a fitosanitarios todavía no está reconocido como enfermedad laboral y no se están desarrollando estudios epidemiológicos específicos. Todo ello a pesar de que España es uno de los países que más plaguicidas utiliza en la Unión Europea.