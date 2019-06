Ecologistas en Acción pide "un plan de ozono" en La Rioja

Publicado 09/06/2019 18:54:37 CET

Ecologistas en Acción pide -a través de una nota de prensa- "un plan de ozono en La Rioja" porque el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas "siguen incumpliendo la obligación de actuar sobre tráfico e industria para mejorar el aire que respiran dos de cada cinco españoles".

Afortunadamente, explican, La Rioja no se encuentra entre el grupo de 11 Comunidades Autónomas que entre 2016 y 2018 han incumplido los objetivos legales de protección de la salud y/o la vegetación establecidos para el ozono, "si bien varias de estas nos rodean", y por su mala calidad del aire "están obligadas legalmente a elaborar Planes de mejora para alcanzar el nivel de protección de la salud y/o de la vegetación que demanda la ley estatal".

No obstante, además de los límites legales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece otros más exigentes y "probablemente más adecuados para proteger la salud y el medio ambiente".

En el caso del ozono troposférico, la OMS determina como óptimo el límite octohorario de 100 microgramos de esta sustancia por metro cúbico de aire, en vez de los 120 exigidos por la norma estatal.

"Y es precisamente bajo este prisma de mayor precaución donde La Rioja suspende un año más, puesto que 4 de las 5 estaciones de medición (Alfaro, Arrúbal, Galilea, Pradejón y La Cigüeña en Logroño) superaron el límite de la OMS. Tan solo, la estación logroñesa cumplió con este objetivo".

Sin embargo, "cabe cuestionarse los resultados de Logroño, ya que la única estación medidora está ubicada donde no se produce el ozono troposférico, por lo que difícilmente se puede medir aquello que no hay".

En lo que vamos de año, los resultados son similares a los del año 2018 "y es de prever que nuevamente las 4 estacioneso de fuera de Logroño vuelvan a superar el limite de la OMS". De hecho, a fecha de hoy "ya lo han hecho las de Alfaro y Pradejón".

La Administración riojana al no incumplir los valores legales no está obligada a elaborar planes de mejora del aire, "pero para Ecologistas en Acción, el cumplimiento por inacción no debe ser fuente de satisfacción, puesto que si en nuestra tierra gozamos de un "excelente aire legal" se debe a nuestro tejido industrial con un escaso número de industrias contaminantes y a la baja densidad del tráfico y no a las políticas de salud ambiental elaboradas por el Gobierno riojano".

Como en años precedentes, Ecologistas en Acción demanda a nuestros responsables autonómicos "que modifiquen la ubicación de la estación de medición de la Cigüela cuya función debiera ser la de medir la contaminación representativa del tráfico y cuyo emplazamiento no parece adecuado dado el escaso tránsito de esta calle y dispongan de otra estación que mida de manera efectiva y real el ozono troposférico que respiramos los logroñeses y cuantos nos visitan".