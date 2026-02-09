Ecologistas en Acción satisfecho porque no se haya matado ningún lobo en la temporada de caza de este animal en La Rioja

Archivo - Un lobo. - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Archivo

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha mostrado su satisfacción porque no se haya matado ningún lobo en la temporada de caza de este animal en La Rioja. En un comunicado, han señalado que según lo regulado en la vigente Orden de Caza (Orden AGM/36/2025, de 16 de junio, por la que se fijan las limitaciones y periodos hábiles de caza en la Comunidad Autónoma de La Riojapara la temporada cinegética 2025-2026) el periodo hábil para la caza del lobo en batidas autorizadas en La Rioja, finalizó el 7 de febrero. La temporada se abrió el ya lejano 1 de octubre del 2025.

El resultado final ha sido que "no se ha matado ningún lobo a lo largo de esta larga temporada". "Mostramos nuestra satisfacción de que a pesar de arbitrarse todas las medidas para posibilitar su captura no haya muerto ningún ejemplar", ha destacado el colectivo ecologista.

Ello por una parte "es debido a las iniciativas desarrolladas por las asociaciones ecologistas y de defensa de la naturaleza que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja la inclusión del lobo como especie cazable en La Rioja, así como la aprobación de la modificación del Plan Técnico de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda que incluía al lobo en sus aprovechamientos". En ambos casos se solicitaron medidas cautelares para la paralización de las autorizaciones de caza, que han retrasado la expedición de los permisos.

En el primer caso el TSJR ya se pronunció, "no admitiendo las medidas cautelares mientras que en el segundo caso todavía está pendiente de resolver. Esto sin duda ha acortado la temporada hábil de caza del lobo y con ello la posibilidad de matarlos".

Además de ello, y por otra parte, probablemente "no se hayan cazado lobos porque no haya tantos como asegura siempre en sus declaraciones la Consejera de Medio Ambiente Noemí Manzanos". Cuando presentó los resultados del censo realizado en 2024 aseguró que había 71 ejemplares y que se había incrementado la población un 50 por ciento en 4 años, aportando la cifra de más de 10 lobos por manada. "Nada más lejos de la realidad, y los hechos lo demuestran", ya que "si hubiera tantos lobos como asegura la gestora de la fauna silvestre, alguno hubiera muerto en las batidas autorizadas y sin embargo ello no ha ocurrido".

Lo cierto es que "según información aportada por el propio Gobierno de La Rioja a petición de esta asociación, la población sería de unos 50 ejemplares, en 6 manadas y algunos ejemplares sueltos, aunque pensamos que ésta es una cifra máxima y son los lobos que podrían visitar La Rioja en determinados momentos, aunque solo uno de cada tres permanecería de forma estable en esta Comunidad".

A pesar de todo ello "nos tememos que la persecución del lobo no ha terminado todavía". La Orden de Caza "posibilita a hacer excepciones a lo regulado en la misma por motivos de daños, y la consejera no querrá que la temporada finalice en blanco". De momento ya ha vuelto a incluir al lobo "como especie cazable en la próxima Orden de Caza 2026-207 y la ha declarado cono cinegética en el Reglamento de Caza recientemente aprobado". Todo ello "sin que exista un plan de gestión global del lobo en La Rioja (el único existente y todavía vigente se hizo cuando la especie estaba protegida y no permitía su caza) y pendientes de que se resuelvan los recursos judiciales presentados", ha concluido Ecologistas en Acción.