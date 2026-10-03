Ecos de la Tierra regresa a Logroño con cuatro jornadas de cine y reflexión ambiental - AMIGOS DE LA TIERRA

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecos de la Tierra regresa a Logroño con su tercera edición, una iniciativa de Amigos de la Tierra La Rioja, en colaboración con BIFED, que utiliza el cine como espacio para acercarse a diferentes problemáticas ambientales y sociales.

Del 27 al 30 de octubre, el ciclo ofrecerá cuatro sesiones en diferentes espacios de la ciudad, con películas que abordan cuestiones como los agrotóxicos, las migraciones, la transformación del mundo rural, el cambio climático, la despoblación y la gestión del fuego. Todas las actividades tendrán entrada gratuita.

La programación comenzará el martes 27 de octubre, a las 19,00 horas en el Patio de La Gota de Leche, con Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta. La película cuenta la historia de un maestro que, al descubrir los efectos de las fumigaciones con pesticidas sobre sus alumnos, utiliza la música como herramienta de denuncia y sensibilización.

El miércoles 28, a las 19,00 horas en la Sala SUM, de La Gota de Leche se proyectará Oscurana, de Violeta Mora, un cortometraje que, a través de una mirada poética, evoca el viaje de los migrantes centroamericanos que abandonan sus hogares y atraviesan territorios llenos de incertidumbre. La jornada incluirá además una selección de los cortometrajes participantes en el concurso de temática ambiental.

El jueves 29, a las 19,00 horas en el Patio de La Gota de Leche, llegará Tiempo entre olivos, de Fany de la Chica. Un documental que parte del mundo del aceite de oliva para reflexionar sobre las transformaciones del medio rural y cuestiones como el cambio climático, la crisis agrícola, la inmigración y la despoblación.

El ciclo finalizará el viernes 30, a las 19,00 horas en el Salón de Actos de Fundación Ibercaja, con Ladrones de Fuego, de Francisco José Vaquero, una película que aborda la relación entre el fuego, el territorio y su gestión. La sesión contará con la presencia del director, que participará en un encuentro con el público tras la proyección. La entrada será gratuita, pero será necesaria inscripción previa a través de la página de Fundación Ibercaja.

Con esta tercera edición, Amigos de la Tierra La Rioja junto a BIFED quieren seguir creando un espacio de encuentro entre cine, cultura y compromiso ambiental, acercando al público historias que permitan conocer otras realidades y reflexionar sobre los desafíos que afrontamos como sociedad.