I Edición Premios Cátedra Diálogo Social y Negociación Colectiva reconoce dos trabajos sobre pensiones y fútbol femenino

La I Edición de Premios Cátedra Diálogo Social y Negociación Colectiva reconoce dos trabajos sobre pensiones y otro sobre los retos del fútbol femenino - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo sobre el sistema público de pensiones y otro sobre la relación especial de futbolistas profesionales desde la perspectiva del Derecho del Trabajo y los nuevos retos para el fútbol femenino son los ganadores de la I Edición de Premios a mejores Trabajos de Fin de Grado de la Cátedra Diálogo Social y Negociación Colectiva.

Estos premios -que se enmarcan en el Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para la Cátedra Diálogo Social y Negociación Colectiva- han sido entregado el lunes 1 de diciembre en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

En el acto han participado Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja; Pilar Simón, directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos del Gobierno de La Rioja; María Concepción Arruga Segura, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Sergio Pérez González, director del Departamento de Derecho; los directores de los Grados en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, David San Martín Segura y Alfonso Pérez Gil, respectivamente.

Esta primera edición de los Premios Cátedra Diálogo Social y Negociación Colectiva reconoce los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social, Derecho y GADE con dos ayudas de 700 euros y 300 euros respectivamente para el primer y segundo premio.

En el caso de Ander Baños Aguirre, graduado en Derecho, por la Universidad de La Rioja, su trabajo se titula 'Sistema público de pensiones: pasado, presente y futuro' (Trabajo de Fin de Grado en Derecho) y ha sido tutorizado por la profesora Begoña Sesma Bastida

El trabajo estudia el sistema de pensiones atendiendo a su inescindible vinculación con el surgimiento de los Estados del bienestar, tomando como base el estudio de los pretéritos seguros sociales como mecanismos de protección social frente a las contingencias de muerte, invalidez y, señaladamente, vejez.

En concreto, se aborda el sistema público de pensiones en España partiendo de los antecedentes normativos, caracteres y reformas más relevantes; continuando por las recomendaciones emitidas por el Pacto de Toledo y la situación actual de la regulación jurídica de la jubilación en sus distintas modalidades, así como de la financiación del sistema y del Fondo de Reserva de la Seguridad Social; para concluir con un breve análisis de los principales problemas que comprometen la sostenibilidad del sistema público de pensiones y algunas propuestas de mejora para el futuro.

En el caso de Eduardo Landa, graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, su trabajo se titula 'La relación especial de futbolistas profesionales desde la perspectiva del Derecho del Trabajo y los nuevos retos para el fútbol femenino' y ha sido tutorizado por M.ª Concepción Arruga Segura.

Su trabajo analiza una de las disciplinas deportivas más influyentes a nivel global y sus desafíos legales en el ámbito laboral, especialmente en España, donde se rige por el Real Decreto 1006/1985, que establece un régimen específico para los futbolistas profesionales.

El estudio analiza esta relación laboral desde el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, los derechos y deberes de los futbolistas y los retos a los que se enfrenta, especialmente el fútbol femenino, que ha sido incorporado tardíamente al marco laboral y es objeto de desigualdades significativas en estabilidad y condiciones de trabajo.

El trabajo busca ofrecer una visión crítica y sugerir mejoras hacia un modelo más equitativo en el deporte profesional.

El jurado de los Premios -a los que han concurrido 7 trabajos- ha estado formado por Sergio Pérez González, director del Departamento de Derecho, M.ª Concepción Arruga Segura, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, David San Martín Segura, director del Grado en Derecho, Neus Caparrós Civera, directora de Estudios de Trabajo Social, Alfonso Gil López, director de Estudios de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Pedro María Garciandía, director del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura.