El edificio que albergará la Facultad de Medicina se licitará este mes con un presupuesto de 1,8 millones

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, es recibido por la rectora, Eva Sanz - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy que este mismo mes de septiembre se licitará la redacción del proyecto básico y de ejecución del edificio que albergará la Facultad de Medicina y para el que los presupuestos del 2026 incluirán 1,8 millones.

Capellán ha intervenido en el acto solemne de apertura del curso universitario, que ha puesto atención en los retos de la Universidad de La Rioja, entre los que se encuentran la futura Facultad de Medicina.

"Durante los dos últimos años", ha dicho Capellán, "venimos trabajando de manera estrecha e intensa, dando todos los pasos necesarios para hacer posible que los estudios de Grado en Medicina se incorporen a la UR".

Algo, ha dicho, que ampliará y mejorará no sólo su oferta académica, "sino también su potencial futuro y su contribución al desarrollo de la sociedad riojana en un ámbito tan estratégico como fundamental: el sanitario".

"De verdad, de corazón, mi máximo reconocimiento y gratitud a todas las personas de la Universidad que han asumido un desafío de esta magnitud, por su profesionalidad, saber hacer y compromiso", ha dicho el jefe del Ejecutivo.

Ha recordado que, para ratificar el compromiso del Gobierno con la Universidad, el pasado 28 de mayo firmó, junto a la rectora, el Protocolo para la ampliación y mejora de edificios en el campus universitario que incluye la construcción de un edificio de nueva planta, Ciencias de la Salud II.

Ubicado en la parcela sur de Corazonistas, "vendrá a magnificar el campus de la Universidad de La Rioja y a proporcionar unos espacios y unos modernos equipamientos para la formación de profesionales de la medicina y la enfermería en nuestra región", ha dicho.

Además, el nuevo edificio contemplará un espacio destinado a Paraninfo con una capacidad para quinientas personas; "respondiendo así a una demanda histórica de nuestra Universidad", ha indicado.

Capellán ha lanzado un mensaje a los estudiantes: "Constituís la savia que, curso a curso, alimenta y revitaliza la esencia de la misión educativa de la universidad: el aprendizaje impulsado por la curiosidad intelectual, la formación en la búsqueda de la verdad y, ante todo, la vivencia de una experiencia personal humana y culturalmente enriquecedora".

"Aprovechad esta oportunidad única que os brinda la Universidad de La Rioja, no solo para desarrollar competencias profesionales, sino, sobre todo, competencias humanas", les ha dicho.

MATRÍCULA GRATUITA

El presidente ha recordado que el 4 de septiembre de 2024 se comprometió ante el Parlamento de La Rioja a que desde el curso 2024/2025 la primera matrícula del primer curso de la Universidad de La Rioja fuera gratuita para todos los jóvenes riojanos.

"Hoy ese compromiso es una realidad de la que se han beneficiado todos los estudiantes riojanos que se matricularon por primera vez en las enseñanzas de grado de la Universidad de La Rioja, un total de 434 alumnos", ha señalado.

Ha sumado las 25 de la UNED y las 1.237 ayudas de movilidad universitaria (298 más que el curso anterior) que muestran, ha dicho, la voluntad del Gobierno para que las condiciones económicas no limiten el desarrollo del talento que atesora cada persona.

Capellán también se ha referido a que este año la Universidad de La Rioja ha logrado un éxito histórico sin precedentes con la aprobación de la alianza universitaria EU-GIFT dentro de la Iniciativa de Universidades Europeas de la Comisión Europea y financiada por el programa Erasmus+.

El presidente riojano ha ensalzado la "verdadera apuesta por la Universidad de La Rioja" del Gobierno riojano que, ha dicho, "se ha traducido en que 2025 ha marcado la máxima financiación del Gobierno de La Rioja a nuestra universidad, superando los 53 millones de euros, lo que sitúa a la UR como la universidad pública española que más transferencias corrientes y de capital por alumno recibe de su comunidad autónoma".

"Y en 2026 os adelanto que ese presupuesto volverá a crecer, muy especialmente en la financiación más importante: la estructural y la condicionada al logro de objetivos", ha afirmado.