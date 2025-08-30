Editado un cuento sobre la Beata Mª Urraca para divulgar su vida y su obra entre el público más joven

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada ha editado un cuento para dar a conocer la figura y la obra de la Beata Mª Urraca entre el público más joven.

La publicación se enmarca en el programa 'Legado de Luz', con el que este año se conmemora el 800º aniversario de la elección de la beata como abadesa del Monasterio de Cañas y aspira a dar a conocer la vida de esta ilustre riojana.

Titulado 'La historia de María Urraca, la abadesa amable', el cuento acerca a los jóvenes lectores el monasterio de Cañas, la infancia de María Urraca, la partida hacia San Millán de la Cogolla, el regreso a Cañas, la elección como abadesa, la bondad como eje de su vida y su etapa final.

Todo en ello con un lenguaje cercano y accesible para que la lectura resulte ágil y atractiva. Además, el cuento se acompaña de ilustraciones pensadas para que los más pequeños puedan colorearlas.

A modo de epílogo y bajo el epígrafe 'Una inspiración para todos', el cuento finaliza con una reflexión en la que se afirma que "hoy en día, la historia de María Urraca sigue siendo una fuente de inspiración para niños y adultos por igual".

Y añade que "su vida demuestra que la verdadera grandeza no radica en la riqueza o el poder, sino en la bondad, el amor y la generosidad que uno da a los demás".

"María Urraca nos enseña que, aunque la vida puede ser difícil y llena de desafíos, siempre hay un camino de esperanza y amor que nos lleva a la paz y a la felicidad", concluye el relato.

Los textos del cuento son obra de Alfonso Sánchez Pacheco y Raisa Ronda Cuello, mientras que las ilustraciones han sido realizadas por Javier Suárez Molinero.

El cuento puede adquirirse en el Monasterio de Cañas y en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada al precio simbólico de 5 euros y lleva como regalo un paquete con pinturas, goma y sacapuntas.