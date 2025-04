Editado el primer 'Código de buenas prácticas en comunicación y publicidad para la igualdad con perspectivas de género'

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora general de Igualdad del Gobierno de La Rioja, Begoña Marañón, ha presentado este miércoles, 30 de abril, el nuevo 'Código de buenas prácticas en comunicación y publicidad para la igualdad con perspectiva de género en La Rioja'. Se trata de una guía pionera que marca un hito en el compromiso institucional por una comunicación más equitativa, inclusiva y diversa.

Marañón ha estado acompañada en su presentación por la decana del Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja, Ana Castellanos, la presidenta de la Asociación de Agencias de Comunicación y Publicidad de La Rioja, Lola Zuazo, y la periodista experta en género Celia Fenollar.

Este nuevo Código ha sido impulsado por la Subdirección General de Igualdad y ha contado con la colaboración del Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja, la Asociación de Empresas de Comunicación y expertos de diversas organizaciones sociales. Juntos han proporcionado orientaciones prácticas para los profesionales de los medios, la publicidad y la comunicación institucional de la región.

Marañón ha afirmado que "este Código es una herramienta para transformar el lenguaje y los imaginarios sociales, puesto que su enfoque se centra en visibilizar la diversidad de mujeres que forman parte de la sociedad riojana, rompiendo con estereotipos y prácticas discriminatorias que aún persisten en los mensajes mediáticos y publicitarios".

En ese sentido, ha destacado que "esta guía es especialmente valiosa porque va más allá de cuestiones de género e identidad, también incorpora perspectivas fundamentales como el edadismo, la discapacidad o la comunicación sobre violencia machista y el colectivo LGTBI". La subdirectora ha animado "a todos los profesionales de la comunicación, la publicidad y también a quienes trabajan en la Administración a utilizar y actualizar este Código, porque usar el lenguaje de forma respetuosa y reflexiva es clave para elevar la calidad del trato hacia las personas y para que La Rioja siga avanzando como referente en igualdad de trato y de oportunidades".

Por su parte, la decana del Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja, Ana Castellanos, ha destacado que "desde el Colegio llevamos mucho tiempo trabajando para insistir en lo importante que es la igualdad y el compromiso que ello conlleva. Este Código nos va a servir para mejorar nuestro desempeño profesional, que cuando las prisas nos atrapen o tengamos dudas podamos obtener una respuesta adecuada". ?

En esta línea, la presidenta de la Asociación de Agencias de Comunicación y Publicidad de La Rioja, Lola Zuazo, ha subrayado que "en publicidad creamos nombres y eslóganes para llamar a las cosas y las representamos, elegir esas referencias bien es lo que nos compete y es de una gran transcendencia para tratar la igualdad desde las buenas prácticas".

Para concluir, la periodista experta en género, Celia Fenollar, ha hecho hincapié en que "no se trata de sumar discriminaciones o compartimentos estancos sino entender que las mujeres somos distintas y nos afectan distintos factores, este punto inclusivo es uno de los puntos fuertes del Código y lo que le hace diferente con respecto a anteriores". En ese sentido ha destacado que "el Código tiene cinco apartados y ha sido elaborado como una fuente de consulta práctica y también de reflexión para que los profesionales puedan incluir sus aportaciones con perspectiva de género".

Asimismo, ha puesto ejemplos claros o recomendaciones para invitar a la reflexión como, por ejemplo, ser mujer no es una barrera sino las desigualdades vinculadas a su género. Otra reflexión tiene que ver con la representatividad, ésta es importante pero no podemos pretender que una mujer en concreto sea la representante exclusiva. Y, por último, las mujeres tienen conocimiento y experiencia para hablar de materias diversas, a veces encasillamos a las mujeres racializadas o con discapacidad, por ejemplo, en las reivindicaciones de este colectivo, pero no en otras.

EDITADOS 400 EJEMPLARES

Se han editado 400 ejemplares de esta guía y estará disponible para descargar en la web del Gobierno de La Rioja, adaptado a Lectura Fácil y Audio Guía. Además, se distribuirá físicamente entre medios de comunicación, empresas de publicidad e instituciones.

Apartados: Decálogo de pautas para una comunicación y publicidad con perspectiva de género e interseccional. Guía de buenas prácticas en comunicación y publicidad para la igualdad con perspectiva de género.

Guía de buenas prácticas en comunicación y publicidad para la igualdad con perspectiva de género para evitar el racismo y los prejuicios étnicos y culturales.

Guía de buenas prácticas en comunicación y publicidad para la igualdad con perspectiva de género para fomentar la diversidad LGTBI+.

Guía de buenas prácticas en comunicación y publicidad para la igualdad con perspectiva de género para la inclusión de personas con discapacidad o que tienen una enfermedad. Guía de buenas prácticas en comunicación y publicidad para la igualdad con perspectiva de género el abordaje del clasismo, el edadismo, la aporafobia y los prejuicios sobre el mundo rural.