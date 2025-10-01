Edu San Vicente, fotógrafo riojano, obtiene la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo riojano Edu San Vicente ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía (CEF) y un premio económico en el XVII Concurso Internacional de Fotografía 'La Sidra', certamen que este año ha alcanzado una dimensión aún más global gracias al respaldo de la Red Europea de Ciudades de la Sidra y la Manzana, Cider Cities, con la participación de 14 países.

Este prestigioso concurso, dedicado íntegramente a la cultura sidrera, celebra su décimo séptima edición consolidándose como un referente artístico y cultural en torno a la sidra. La Fundación Asturies XXI organiza el evento, con el patrocinio de Sidra JR y la colaboración técnica de la Asociación Asemeyando.

La obra de San Vicente, titulada 'Gotas que cuentan historias, escanciando tradición', conquistó al jurado por su sensibilidad artística y su capacidad de evocar la esencia de una tradición ancestral a través de la imagen.

El concurso cuenta con el reconocimiento oficial de la Confederación Española de Fotografía, lo que lo convierte en puntuable para la obtención de distinciones como Artista, Excelencia o Maestro CEF. La entrega de premios tendrá lugar en una fecha aún por determinar, prevista para el último trimestre de 2025, y se acompañará de la inauguración de la exposición itinerante "Fotografías Sidreras", que mostrará las 20 obras finalistas seleccionadas.

Con este nuevo reconocimiento, Edu San Vicente afianza su trayectoria y suma un hito destacado a su palmarés, proyectando el talento de la fotografía riojana en el ámbito nacional e internacional.