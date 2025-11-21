Educación concede los Premios Extraordinarios de ESO a Irene Acedo y Telma Jiménez como reconocimiento a su esfuerzo

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Educación y Empleo ha concedido los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes al curso académico 2024/2025, a las alumnas Irene Acedo Arnedo, del IES Marco Fabio Quintiliano, de Calahorra, y Telma Jiménez Cascán, del centro Nuestra Señora del Buen Consejo, de Logroño, dotados con 612,25 euros cada uno.

Con estos galardones, se reconoce los méritos basados en el esfuerzo y el trabajo de estas alumnas que han terminado sus estudios con excelente rendimiento académico.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 21 de noviembre, la resolución de la Consejería de Educación y Empleo de concesión de los Premios Extraordinarios de ESO, que también incluye dos accésits para las alumnas Ana Villamor Ruiz, del colegio Sagrado Corazón de Logroño, y Gabriela Bolós Fernández, del centro Nuestra Señora del Buen Consejo, de Logroño, con una cuantía de 255,11 euros cada uno.

Para optar a estos premios, el alumnado debe haber finalizado ESO con una nota media de las calificaciones finales en las materias de los cuatro cursos igual o superior a 8,75 y una calificación final de sobresaliente en el último curso en las materias objeto de Lengua Castellana y Literatura; Matemáticas A o B; y Primera Lengua Extranjera.