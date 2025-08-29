EH Bildu Araba pide que la DOCa Rioja a "reconsidere su decisión" de reducir los rendimientos para la vendimia

Califica la decisión como de "sorpresiva, sin ningún tipo de contraste ni participación previa"

EH Bildu Araba ha instado al Consejo de la DOCa Rioja a "reconsiderar su decisión" de reducir los rendimientos para la vendimia, ya que "no va a solucionar ninguno de los problemas ni estratégicos ni de corto plazo que afectan al sector del vino de Rioja Alavesa" y ha criticado la decisión tomada "a escasas semanas del inicio de la vendimia, de manera unilateral y verticalista".

En un comunicado, la coalición abertzale ha señalado que la reducción de los rendimientos aprobada por la DOCa Rioja "pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos de Ramiro González y de Imanol Pradales para impulsar y desarrollar un marco legal propio".

En este sentido, ha indicado que dicho marco legal permitiría, por un lado, "la diferenciación de los vinos" y, por otro, "el empoderamiento del propio sector vitivinicultor alavés para decidir su propio rumbo en un contexto francamente difícil".

A su juicio, la decisión del Consejo Regulador "no tiene nada que ver con la defensa de la calidad del vino de Rioja, ni va a permitir poner coto a las actividades irregulares de algunas grandes bodegas, ni va a tener una influencia positiva en el precio a pagar por la uva".

"Es, además, una decisión intempestiva, tomada a mediados de agosto, a escasos quince días del comienzo de la vendimia, a pesar de que los rendimientos para esta vendimia los decidió el mismo Consejo Regulador en mayo", ha recriminado.

Para EH Bildu Araba, se trata de una resolución que "deteriora la imagen de los vinos de Rioja, en un momento en que la postura cerril del Consejo Regulador de no permitir diferenciaciones hace que en el mercado convivan productos con grandes diferencias de calidad y precio".

Finalmente, ha instado a los gobiernos foral y vasco a "tomar la iniciativa y liderar medidas estructurales y estratégicas que permitan que los vinos de Rioja Alavesa, sus productores y el conjunto de la Cuadrilla tengan un marco de desarrollo endógeno, empoderado y con capacidad para tomar e implementar sus propias decisiones, más aun en un contexto tan complejo como el actual".