Ejecutivo riojano justifica la adquisición del convento para menores "ante las incertidumbres" del Gobierno central

El portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha reiterado que la compra del Convento de San Agustín (ubicado en Logroño, en el camino viejo de Oyón) para acoger a menores no acompañados responde "a la imposición del Gobierno de España" y al "cambio de modelo que nos exigen" que solo "nos producen incertidumbres".

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados este martes en Consejo de Gobierno. Como ha indicado, desde el Gobierno de La Rioja "tenemos un modelo de atención, no solo a menores no acompañados sino a todos los que tengan necesidades por su situación de vulnerabilidad, personalizado con atención en centros pequeños, individualizados que funciona correctamente".

Pero, como matiza, "el proceso que está tomando el Gobierno de España es el que nos obliga y nos impone unas determinadas condiciones de ejecución y nos impone por Real Decreto, nos obliga a ejecutarlo de esta manera y, por tanto, a este cambio de modelo".

Como ha indicado el portavoz, en la actualidad, "tenemos muchas incertidumbres, no sabemos aún cuántos menores van a venir ni cuándo, y debemos adaptar nuestros dispositivos a esas incertidumbres. Los menores llegan sin panificación y no nos queda más remedio que adaptarnos de esta manera".

Por eso "adquirimos" este convento que, como ha puntualizado, cuenta con una inversión de 2 millones de euros de Fondos Europeos y que, posteriormente, se quedará en el Patrimonio del Gobierno de La Rioja para utilizarlo en otros servicios públicos".

"No nos ha quedado más remedio que adaptar ese recurso y hacer dicha adquisición".