Ejecutivo riojano reafirma su compromiso con los 357 trabajadores de Rioja Cuida y destaca avances laborales conseguidos

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja reafirma su sólido compromiso con los 357 trabajadores de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales S.A.U., la empresa encargada del transporte sanitario en la comunidad autónoma.

"Una responsabilidad que se ha materializado desde el inicio de la legislatura en significativos avances laborales, salariales y de organización interna, que se consolidan trabajando con rigor y una relación constante, abierta y colaborativa con los representantes de la plantilla para garantizar la seguridad operativa y la correcta organización del servicio, siempre desde el respeto pleno a los derechos sindicales, facilitando la actividad de los delegados y manteniendo reuniones periódicas con el comité", afirman desde el Ejecutivo riojano.

Desde el Gobierno subrayan "que el diálogo social en La Rioja Cuida no solo está abierto, sino que es permanente".

En concreto, en febrero se celebraron tres reuniones específicas sobre movilidad para mejorar en criterios, revisar propuestas y continuar con la planificación del proceso, y los órganos previstos en el convenio, como la Comisión Paritaria, constituida el pasado 1 de diciembre, están operativos o en fase avanzada de constitución. La Rioja Cuida cumple el convenio y el comité de empresa está informado de cada progreso.

AVANCES

Entre otros avances, la plantilla se ha reforzado el 40% en los últimos dos años y medio, y el salario medio por trabajador ha subido el 30%, prueba de la estabilización y de la mejora de las condiciones laborales.

El convenio 2024-2027, suscrito por la empresa y los representantes sindicales de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales S.A.U. (UGT, USO y CSIF) en septiembre de 2024, incorporó otros notables hitos: 48 horas de asuntos propios, reducción progresiva de la jornada, ampliación de permisos, 40 horas de formación (el doble del mínimo legal), licencias con reserva del puesto, reconocimiento de las categorías TES (Técnico de Emergencias Sanitarias) para reforzar la profesionalización del servicio tanto de conductor como de camillero, y formación especializada como PHTLS (Soporte Vital de Trauma Prehospitalario) y EPC (Atención Pediátrica de Urgencia).

Asimismo, los calendarios laborales se elaboran conforme a los criterios establecidos, y cualquier ajuste responde a necesidades operativas justificadas. La seguridad de profesionales y pacientes es prioritaria, y todas las actuaciones se realizan conforme a los protocolos.

Los fichajes se entregan siempre que se solicitan y se está implantando un sistema digital que permitirá consultarlos en tiempo real.

Además, cuando un trabajador pide desactivación, se le desactiva de inmediato y, en cuanto al servicio de trasplantes, su integración se está realizando de forma progresiva, con planificación técnica y refuerzo de personal.

En definitiva, el Gobierno regional reafirma su compromiso con los 357 profesionales que integran la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales S.A.U. y con la prestación de un servicio público de calidad, seguro y eficiente, y entiende que la colaboración, el rigor, el diálogo y el respeto deben seguir siendo las claves para continuar avanzando y, sobre todo, para garantizar la calidad del servicio que se presta a todos los riojanos.