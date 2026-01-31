Ejecutivo riojano subvenciona las instalaciones de suministro de energía de origen renovable en Monasterio Valvanera

Archivo - Monasterio de Valvanera - MONASTERIO DE VALVANERA - Archivo

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, ha suscrito un convenio de colaboración con el Monasterio Nuestra Señora de Valvanera para la concesión de una subvención nominativa por la ejecución de instalaciones de suministro de energía eléctrica de origen renovable para consumo propio.

Orientada hacia el autoconsumo, esta instalación solar fotovoltaica aislada de 30 kW en coplanar estará ubicada en la cubierta del monasterio y se encargará de producir energía eléctrica que será consumida por la propia instalación. El convenio, que contempla una subvención de 100.000 euros, se enmarca en los objetivos del Gobierno de fomentar la electrificación de núcleos rurales aislados, tal y como se establece en el Plan Regional Integrado de Energía y Clima (PRIEC).

El Ejecutivo regional considera necesario implementar los mecanismos adecuados para que las instituciones que desarrollan su actividad en núcleos rurales aislados dispongan de los instrumentos necesarios de suministro de energía eléctrica a sus instalaciones, estando especialmente interesado en el fomento de las instalaciones de autoconsumo eléctrico de origen renovable.

En este contexto, el Monasterio Nuestra Señora de Valvanera, enclavado en un lugar privilegiado, rodeado por las montañas que circundan el municipio de Anguiano, se encuentra aislado de la red de distribución eléctrica, siendo su única fuente de suministro eléctrico la energía generada en un salto de agua por dos turbinas hidráulicas.

Dichas turbinas no garantizan un suministro adecuado y seguro durante todo el año, teniendo que ser apoyadas por un grupo electrógeno.

Alternativas Riojanas Eólicas y Solares SL (Aresol), empresa con amplia y probada experiencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas mediante tecnologías alternativas, realizará el proyecto de ampliación y mejora de las infraestructuras energéticas que dan servicio al Monasterio y su zona de influencia.