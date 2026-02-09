Los embalses en La Rioja suben al 57,5% de su capacidad en la última semana

Archivo - Embalse de Mansilla, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran al 57,5 por ciento de su capacidad tras registrar un importante aumento de su volumen de ocupación, que hace un semana se encontraba en el 44,7 por ciento de su capacidad total.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 87,2 por ciento de Mansilla y el 41,5 de Pajares, pasando por el 43,9 de González Lacasa.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 59,1 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 87,2 por ciento. De este modo, ha subido 14,76 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,49 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 14,6 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 41,5 por ciento. Cuenta con 2,05 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 10,95 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 14,4 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 43,9 por ciento. Tiene 3,35 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 9,72 hectómetros cúbicos menos.