Los embalses riojanos descienden ligeramente esta semana y se sitúan en el 31,9 por ciento de su capacidad

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran esta semana al 31,9 por ciento de su capacidad, frente al 32,4 por ciento de hace una semana, lo que supone un descenso de algo menos de un punto.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 45,1 por ciento de Pajares y el 20,7 de González Lacasa, pasando por el 30,1 de Mansilla.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 20,4 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 30,1 por ciento. De este modo, ha subido 0,22 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 16,25 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 15,9 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 45,1 por ciento. Cuenta con 0,58 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 2,86 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 6,8 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 20,7 por ciento. Tiene 0,04 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 7,86 hectómetros cúbicos menos.