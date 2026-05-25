Los embalses riojanos se mantienen al 96,8 por ciento de su capacidad en la última semana

Archivo - Embalse de Mansilla desde la presa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran al 96,8 por ciento de su capacidad, manteniendo el mismo volumen almacenado con respecto al que se registraba hace una semana.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes se encuentran entre el 100 por ciento de Pajares y el 93,9 de Mansilla pasando por el 96,5 por ciento de González Lacasa.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 63,6 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 93,9 por ciento. De este modo, ha subido en 0,02 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 1,22 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 35,2 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 100 por ciento. Cuenta con 0,21 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 0,10 hectómetros cúbicos más.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 31,8 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 96,5 por ciento. Tiene los mismos hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,12 hectómetros cúbicos más.