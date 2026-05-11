Los embalses riojanos suben al 95,1 por ciento de su capacidad tras un nuevo ascenso en la última semana

Archivo - Embalse de Mansilla desde la presa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran al 95,1 por ciento de su capacidad, después de un nuevo ascenso en el volumen almacenado con respecto al que se registraba hace una semana, cuando estaban al 92,7 por ciento.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes se encuentran entre el 97 por ciento de Pajares y el 92,1 por ciento de González Lacasa, pasando por el 96,4 de Mansilla.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 62,4 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 92,1 por ciento. De este modo, ha subido en 1,11 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,75 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 34,1 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 97 por ciento. Cuenta con 1,84 hectómetros cúbicos más que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 1,16 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 31,7 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 96,4 por ciento. Tiene 0,14 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,15 hectómetros cúbicos más.