Emilianensis invita a descubrir en familia el patrimonio de San Millán con talleres participativos esta primavera

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Disfrutar y conocer de una forma diferente y en familia el patrimonio cultural y natural de los monasterios de Suso y de Yuso es la propuesta que ofrece el programa Emilianensis de la Fundación San Millán de la Cogolla, que ha proyectado una serie de actividades para esta primavera.

Su objetivo es que quienes visiten el Valle de San Millán disfruten de una experiencia en la que, a través de acciones variadas y dinámicas, descubran ideas, historias, personas, tradiciones, creaciones artísticas, modos de vida y paisajes de este lugar, que es cuna del español.

En definitiva, todos los valores patrimoniales que hicieron que los monasterios de San Millán de Suso y de Yuso fueran declarados Patrimonio Mundial en 1997.

Las actividades, programadas para disfrutar en grupo con un enfoque participativo, son totalmente gratuitas, con el único requisito de realizar una inscripción previa.

CAL, PIEDRA, MADERA Y AGUA. TALLER DE CONSTRUCCIÓN.

¿Cómo se construyó el Monasterio de Suso? ¿Qué materiales se utilizaron? ¿Cómo eran las personas que trabajaron en su construcción? ¿Cuáles eran sus oficios? En este taller se buscará la respuesta a estas y otras muchas preguntas de forma dinámica y participativa.

Además, se explorará el entorno de los monasterios de Suso y de Yuso en busca de los recursos naturales que se utilizaron para su construcción y se trabajará con maquetas para comprender los materiales y sistemas constructivos utilizados en este territorio.

Las fechas previstas para este taller son los días 22 y 29 de marzo; 12 de abril; 9, 10 y 24 de mayo y 21 de junio.

CUADERNO DE VIAJE: UNA MIRADA AL PAISAJE DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA.

En el siglo XIX, numerosos artistas deciden, cuaderno en mano, y con el fin de exaltar la grandeza de la arquitectura histórica de sus países y también de lugares exóticos, recorrer el territorio para retratarlo a partir del dibujo.

El paseo a pie o en montura, la observación y la capacidad de síntesis, les permiten recrear, tanto las edificaciones como las grandes vistas paisajísticas, tomando notas descriptivas.

En el taller de dibujo 'Cuaderno de viaje' se emulará a aquellos artistas, realizando un recorrido por el paisaje monástico del valle de San Millán para buscar puntos de vista con los que reflejar, con distintas técnicas, los múltiples aspectos y detalles constructivos y estéticos de la arquitectura y su entorno paisajístico.

Los días previstos en este caso son el 28 de marzo; 11 y 19 de abril; 16 y 30 de mayo y 20 de junio.

SCRIPTORIUM. LA CREACIÓN DE LIBROS EN LA EDAD MEDIA.

El español es una lengua con un presente muy creativo, con un futuro muy prometedor... ¡y con un pasado sorprendente!

En este taller se aprenderá cómo se hacían los libros en la Edad Media, se experimentará con técnicas y materiales naturales para crear una letra capitular al estilo medieval o se copiarán los primeros textos en español del Códice 60 usando la caligrafía de la época.

Los días planteados para celebrar este taller son el 25 y 26 de abril y 17 y 31 de mayo.

El público al que van dirigidos son grupos familiares con niños a partir de 6 años o solo de adultos. Se trata de talleres gratuitos, pero con plazas limitadas, se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Se celebrarán en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), en horario de 11,30 a 13 horas. Información y reservas, en el teléfono: 941 373 389 (de lunes a viernes en horario de 9,30 a 14,30 horas); en el correo electrónico info@emilianensis.com ; y en la Web https://www.emilianensis.com/actividades/otros-publicos/