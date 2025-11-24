Emiliano Osornio recibe el trofeo de la 50 edición del Zapato de Oro de Arnedo - CLUB TAURINO ARNEDANO

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El novillero, Emiliano Osornio, ha recogido el Zapato de Oro de Arnedo, en su 50 edición, un trofeo que reconoce la faena más artística de la prestigiosa feria de novilladas celebrada durante las fiestas de San Cosme y San Damián.

El galardón fue entregado por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, y el presidente del Club Taurino Arnedano, Javier Rubio. A la gala también asistieron la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, además de diversas autoridades locales del Ayuntamiento de Arnedo.

Tampoco se perdieron la ceremonia figuras del toreo como Curro Vázquez o Diego Urdiales.

Durante el acto, Osornio recibió además el premio Afición Joven de Arnedo por la mejor tanda de naturales, en una gala en la que se reconocieron también otros destacados momentos de la feria.

El ganadero de Los Maños recogió el premio Peñas de Arnedo al novillo más bravo por Barbatristes, mientras que la ganadería El Montecillo obtuvo el trofeo Ciudad de Arnedo a la divisa más completa del ciclo.

El novillero Tomás Bastos fue distinguido con el premio Antonio León a la mejor estocada; el banderillero Juan Márquez recibió premio al mejor par de banderillas; el trofeo Diego Urdiales al mejor toreo de capa recayó en Alberto Donaire; y el trofeo Federación Taurina Riojana al mejor puyazo fue para el varilarguero Javier Ortiz.

La gala, conducida por la periodista Estíbaliz Puy, contó con la actuación flamenca de la Asociación Cultural Rubén Jiménez, que puso el toque artístico en una edición especialmente relevante por el cincuentenario del trofeo Zapato de Oro, un evento clave para la cultura taurina y la proyección de Arnedo como ciudad de referencia en el mundo del toro