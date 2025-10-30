EmprendeRioja distingue en Arnedo el proyecto emprendedor Agua bienestar y belleza natural

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, junto a la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, ha entregado este jueves el reconocimiento de Emprendedor del Mes al proyecto de Marta López Moreno en la localidad riojabajeña, donde ha instalado el centro de estética Agua bienestar y belleza natural.

Se trata de una iniciativa planteada desde otro punto de vista, buscando el equilibrio entre naturaleza, ciencia y emoción para ofrecer tratamientos que no solo embellecen, sino que también armonizan cuerpo y mente. A partir de valores clave, como son la naturalidad, la sostenibilidad, la innovación y la autenticidad, Agua bienestar y belleza natural ofrece una atención integral.

Pérez Echeguren ha felicitado a López Moreno por su "ánimo de emprender y generar innovación en el sector de la estética y la belleza, en crecimiento debido a una mayor preocupación por el cuidado personal". En este sentido, la empresa arnedana pone el foco en una "estética holística, bienestar natural, cuidado personal, terapias naturales, belleza consciente, estética natural, y equilibrio de cuerpo y mente".

El gerente de la ADER ha recordado que la misión del Plan EmprendeRioja, impulsado en febrero de 2024 por el Gobierno de La Rioja, "aspira a convertir a esta en la mejor región para emprender y consolidar una empresa, en cualquier municipio de la Comunidad, adaptándose a sus necesidades concretas".

En este contexto, "queremos poner en valor la figura del trabajador autónomo y del emprendedor, que son los verdaderos creadores de riqueza y empleo en La Rioja, con la aspiración de fomentar y consolidar más iniciativas en todo el territorio".

En el marco de EmprendeRioja, la ADER ofrece asesoramiento individual y específico a las personas que quieran emprender en La Rioja o que hayan comenzado ya su actividad, y promueve jornadas para informar sobre las diferentes líneas de ayudas disponibles y otras específicas para los emprendedores en el medio rural.