La empresa Elastomeros Riojanos, de Arnedo, aplica un ERTE a la totalidad de la plantilla - CCOO LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO informa de que la empresa Elastomeros Riojanos (ELASTORSA), ubicada en Arnedo, ha aplicado un ERTE a la totalidad de la plantilla por causas organizativas y productivas.

La Federación de Industria de CCOO y UGT-FICA ven esta medida "injustificada" en la que "los únicos que pierden son los trabajadores".

Después del periodo de consultas, el Comité de Empresa informa sobre la situación que vive la plantilla a día de hoy. Durante el periodo de negociación con la empresa, ésta se niega a complementar en los conceptos para no perder vacaciones ni parte proporcional de la paga extra (complementos mínimos).

"Los únicos perjudicados son los de siempre, la plantilla pierde poder adquisitivo al abrir y gastar el desempleo, ya que su salario se va a ver muy mermado, teniendo en cuenta que el ERTE propuesto por la empresa no es económico", afirman los sindicatos.

Este Comité, ante la negación de la dirección de la empresa a complementar económicamente a la plantilla propone hacer una flexibilidad que recoge el Convenio General de la Industria Química para que las personas trabajadoras "no tengan que abrir y gastar el desempleo y así no perder poder adquisitivo manteniendo sus salarios al 100%".

La empresa se ha comprometido a volver a reunirse con nuevas propuestas, pero desde la última reunión con fecha 26 de junio, "no hemos tenido ninguna respuesta".

El pasado 30 de junio "nos citó la inspección de trabajo donde el Comité expone la negociación llevada con la empresa solicitando a la inspección el control horario de la plantilla, porque hay sospechas de que se realizan horas por encima de la jornada normal".

Sin tener resolución por parte de la inspección de trabajo la empresa aplicó el ERTE, por lo que desde el Comité de Empresa realiza medidas judiciales contra ELASTOMEROS RIOJANOS por el ERTE aplicado a la plantilla.

A día de hoy "ya son más de 20 personas en 2 semanas las que han entrado en ERTE con la pérdida correspondiente de la parte proporcional de las pagas extras, el desempleo y salario teniendo en cuenta que el ERTE no es por causas económicas, es mas fácil que los salarios de la plantilla los pague el SEPE que lo pagamos todos y todas", finalizan desde CCOO.