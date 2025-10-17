La empresa UMILES presentará en el Drone Future de Haro el primer espectáculo con 300 drones del norte de España

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

UMILES, empresa líder en España en espectáculos de luces con drones, participará un año más en el Congreso Internacional de Drones Drone Future 2025, que se celebrará en Haro (La Rioja) los días 17, 18 y 19 de octubre.

Esta es la quinta edición en la que está presente UMILES reafirmando así su compromiso con el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector, siendo patrocinador Platinum del evento, además de ofrecer una de las grandes atracciones del congreso: una exhibición de 300 drones, el primer show de esta magnitud en el norte de España.

El espectáculo, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre, combinará arte, tecnología y sostenibilidad en una propuesta visual cargada de emoción y simbolismo.

A través de figuras tridimensionales y coreografías lumínicas sincronizadas con música, los 300 drones convertirán el cielo riojano en un lienzo de luz, reflejando el espíritu innovador del congreso y el potencial de la industria drone española.

"Para UMILES, participar un año más en Drone Future es una oportunidad para seguir impulsando la innovación y mostrar el enorme potencial de los drones como herramienta tecnológica, artística y sostenible", explica Ernesto Albacete, director comercial de UMILES.

"Estamos especialmente orgullosos de llevar a Haro el primer espectáculo con 300 drones del norte del país, un hito que refuerza nuestro compromiso con la excelencia técnica y la creatividad".

Desde la organización del congreso, Rafa Ocón, director de Drone Future, afirma que "este año va a ser una edición muy especial, cumplimos 5 años de congreso en un sector muy joven y a lo largo de estos tres días con ponencias, exhibiciones y espectáculos mostraremos al mundo el futuro prometedor de los drones y todo lo que la tecnología dron puede aportar al sector del entretenimiento, las emergencias, los incendios, la vigilancia y otros muchos usos".

"Tanto los asistentes presenciales como online, disfrutarán de un encuentro único que durante tres días cubrirá el cielo de drones, en la tierra con nombre de vino".

UMILES participa por quinto año consecutivo en Drone Future, un evento de referencia nacional e internacional que reúne a empresas, profesionales y expertos del sector para debatir sobre el presente y el futuro de la movilidad aérea, las aplicaciones industriales y las nuevas tecnologías vinculadas al uso de drones.

Como empresa española pionera en espectáculos aéreos con enjambres de drones, UMILES ha sido un actor clave en la profesionalización del sector y en la divulgación de sus posibilidades, tanto en el ámbito del entretenimiento como en el corporativo e institucional.

Desde su primera actuación en 2019, ha desarrollado más de 400 espectáculos en países de todo el mundo y ha colaborado con marcas como Disney, PortAventura, Telefónica, Volkswagen, Seat Cupra o Netflix.

En España, ha estado presente en eventos como el estreno de la nueva temporada de El Hormiguero el pasado 1 de septiembre, la presentación de Mufasa: El Rey León o la premiere de la última película de Superman ante más de 50.000 personas en Madrid.