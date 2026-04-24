Enciso acoge este sábado la representación de 'Hacia la raíz' en la Casa de Cultura - CASA DE CULTURA DE ENCISO

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este sábado 25 de abril tendrá lugar en el pueblo de Enciso la representación de la obra de teatro 'Hacia la raíz' de las creadoras sorianas Gemma Pascual Lagunas y Claudia Nafría Sáenz.

Se trata de una pieza de creación propia que contó con el apoyo del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Soria para su producción.

La representación de 'Hacia la raíz' será a las 20,00 horas en la Casa de la Cultura de Enciso y está dirigida a público joven y adulto, a partir de 14 años.

La pieza teatral es un viaje por las vivencias de diversas mujeres a través de la palabra, el cuerpo, la danza, la música en directo y la poesía. Un recorrido a través de las diferentes etapas de la vida de una mujer para poner el foco en lo que ha de cambiar para que la vida y la libertad de las mujeres puedan existir.

Las sorianas vuelven a actuar con esta pieza que estrenaron en Soria en 2021 y que ha sido programada en contextos como el festival Medinaceli Teatro (Soria) en 2022, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 2023, en el programa Tierra de mujeres organizado por la Diputación de Córdoba en 2025 o en el festival FETALE en Urones de Castroponce (Valladolid) en 2025.

Ambas creadoras tienen un vínculo afectivo con el valle, lo que las ha llevado a actuar en los últimos años en el propio pueblo en el espacio cultural MOMO con diferentes piezas teatrales también de creación propia: ¿Hay alguien ahí? de Claudia Nafría y Confesiones de Gemma Pascual.

Además Claudia también ha desarrollado un proceso de residencia creativa en la Casa del Burro en Peroblasco, viviendo allí durante varias semanas, además de impartir un taller de clown abierto y la realización de una muestra resultado de la indagación y residencia en el pueblo.

El próximo sábado 25 podremos ver a las creadoras trabajando juntas en esta pieza que promete no dejar a nadie indiferente. Para ver el teaser de la misma se puede visitar este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=X1WbrAVMRPo