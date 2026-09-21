Encontrado el cadáver de un hombre de 87 años en el río Oja a la altura de Casalarreina

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha confirmado el hallazgo del cadáver de un hombre, de 87 años y nacionalidad española, en el río Oja a la altura de Casalarreina.

Tal y como ha informado, a la 16:23 horas se ha tenido conocimiento, a través de un vecino de Casalarreina, del hallazgo de un cuerpo flotando en el río Oja a la altura del puente en esta localidad.

Además de darse aviso al 112 para la activación de los servicios médicos, se ha desplazado al lugar una patrulla que ha confirmado que se trataba de varón de avanzada edad que estaba fallecido.

Efectivos de Bomberos se han encargado del rescate del cuerpo. Se trata de un hombre de 87 años de nacionalidad española.