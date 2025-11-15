El 8 de enero finaliza el plazo de entrega de los trabajos que opten al IV Premio de Periodismo CIBIR

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 8 de enero finaliza el plazo para presentar los trabajos que opten al IV Premio de Periodismo Científico CIBIR, convocado por la Fundación Rioja Salud y la Asociación de la Prensa de La Rioja, que tiene como objetivo premiar a los periodistas por contribuir al acercamiento de la ciudadanía a los temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

El galardón, dotado con 1.000 euros, trata de incentivar la divulgación periodística de los trabajos de investigación y ciencia que se firman en La Rioja, realizados en cualquier género periodístico. Los trabajos que opten al premio deberán haber sido publicados o difundidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

La primera edición de este Premio recayó en el periodista Víctor Espuelas de Radio Rioja-Cadena Ser, por su entrevista al presidente de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), el riojano Javier García; la ganadora de la segunda edición fue la periodista Ana Torrecillas Sainz, por el reportaje publicado en El Día de La Rioja 'Cirujanos del San Pedro se forman para operar con Da Vinci en abril'.

La periodista Olivia García fue la ganadora de la tercera edición por el reportaje sobre los efectos del cambio climático en el viñedo y en el futuro del vino titulado 'El vino del futuro será más caro y sabrá distinto: Rioja aplica medidas para resistir a los efectos de la crisis climática', publicado en Rioja2.com y en su edición nacional de elDiario.es