'Enofungus', un proyecto de packaging que fusiona las tradiciones vitivinícolas y champiñoneras de la región

LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha inaugurado este jueves, 23 de octubre, en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) la exposición 'Enofungus', de la diseñadora riojana Laura Ramos, galardonada en la XL Muestra de Arte Joven en La Rioja. En el acto han participado el director del IRJ, Juan Diego Alcaide; la autora del proyecto, Laura Ramos; y la directora de la Esdir, Mónica Yoldi, tutora de este proceso creativo y formativo.

Durante la presentación, Juan Diego Alcaide ha destacado que este programa de profesionalización "refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con el talento joven y con la innovación, y en este caso lo hace a través de un proyecto que aúna dos grandes señas de identidad de nuestra tierra: la tradición vitivinícola y la champiñonera". En palabras del director del IRJ, 'Enofungus' "demuestra cómo la creatividad de nuestros jóvenes puede reinterpretar elementos productivos y culturales profundamente riojanos desde la sostenibilidad y el diseño contemporáneo, generando un discurso que vincula territorio, identidad y futuro".

Por su parte, Mónica Yoldi, directora de la Esdir y tutora del proceso, ha explicado el valor añadido de esta iniciativa: el programa de profesionalización "va mucho más allá de la beca económica, sino que implica un proceso de mentorización, de acompañamiento, de visibilizar el proyecto, de publicitarlo, de crear una línea de marca para que el trabajo de Laura se conozca fuera de las fronteras riojanas".

La diseñadora Laura Ramos, natural de Ausejo, ha explicado que la base conceptual de 'Enofungus' "está basado en la simbiosis que existe entre el micelio que deriva del hongo y las raíces de la vid," una unión "que es muy característica del paisaje riojano". Un proyecto con el que "dar mucha importancia a el papel que tienen los hongos en nuestra vida, tanto a nivel estético como funcional".

Para desarrollar este proyecto experimental, como ha explicado, "he realizado una investigación a nivel internacional, buscando diferentes materiales orgánicos, como son el micenio y derivados como el cuero o el papel, así como proveedores del material a nivel mundial". A partir de esta idea, Ramos ha desarrollado una gama de packaging bajo un concepto temporal: pasado, presente y futuro, donde la sostenibilidad y el ecodiseño son fundamentales, y donde cada gama toma el nombre científico de los hongos más cultivados en La Rioja, utilizando para cada uno de los diseños un material diferente.

Así, Ramos ha creado la gama 'Lentinula', "que hace referencia al pasado a través de las setas shiitake, que son de color marrón y por eso se utiliza el papel de micelio para vestir un vino espumoso". La segunda gama es 'Bisporus', nombre científico del champiñón común, "que se representa por su color blanquecino y hace referencia, al micelio como tal, al sustrato. Este caso representa el presente y viste a un vino tinto. Y finalmente, para la gama del futuro, la gama 'Pleurotus', cuyo nombre procede de la seta de ostra, cubre un vino blanco mediante el cuero vegano del micelio, "con un diseño de estilo más vanguardista que se puede colocar encima de la mesa en el momento de consumo".

La exposición, abierta al público hasta el 23 de noviembre en la sala de exposiciones de la Esdir, recoge todo el proceso creativo, desde la investigación inicial hasta la fabricación de los prototipos, y forma parte del Programa de Profesionalización de Personas Jóvenes Creadoras Riojanas, promovido por el IRJ para impulsar la inserción profesional y la visibilidad de jóvenes artistas.

Laura Ramos (Ausejo, 1997) está especializada en diseño de packaging sostenible. Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad de Zaragoza, completó su formación con el Máster en Diseño Integral de Packaging para la Industria Alimentaria y Vitivinícola en la Esdir. En los últimos años ha obtenido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Talento Joven Riojano 2024, el Anuaria Oro 2024 y el First Place Concept en los Dieline Awards 2025, consolidándose como una de las jóvenes diseñadoras riojanas con mayor proyección internacional.