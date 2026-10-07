El entorno entre las estaciones de bus y tren contará con un nuevo carril exclusivo para autobuses y taxis

Archivo - Imagen de archivo del entorno de la nueva estación de autobuses de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entorno entre las estaciones de autobuses y trenes de Logroño contará con un nuevo carril de circulación exclusiva para autobuses y taxis. Para ello, el Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado un proyecto elaborado por los servicios técnicos municipales con un coste inicial de casi 168.700 euros.

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "con el objetivo de mejorar la seguridad vial y peatonal del entorno de las estaciones de autobuses y trenes, los servicios técnicos municipales han elaborado un proyecto que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local y cuya licitación se pondrá en marcha en los próximos días por un importe máximo de 168.666,63 euros (IVA incluido)".

La actuación engloba "desde la rotonda de Avenida de Lobete hasta la rotonda de Miguel Delibes con Colón, es decir, los frentes de ambas estaciones".

El primero de los cambios que introducirá el proyecto "será que, en cada sentido, el carril de la derecha será exclusivo para autobuses y taxis". Para hacerlo más evidente, "estos carriles tendrán diferencia cromática, color rojo".

Otra de las novedades será "la introducción de elementos inteligentes de señalización, como la implantación de líneas delimitadoras de los carriles exclusivos en ambos sentidos para autobuses y taxis con captafaros LED encastrados en el suelo que dejarán más patente su uso limitado".

Además, "tanto en la entrada como en la salida de autobuses a la estación, se instalará un doble sistema de sensores fotoeléctricos que, ante la presencia de autobuses por un lado y de peatones por el otro, activarán señales luminosas de aviso al otro usuario".

Asimismo, se incluyen las obras necesarias para la consolidación de la glorieta provisional entre Hermanos Hircio y Miguel Delibes, así como su ajardinamiento.