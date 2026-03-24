Entrada gratis al UD Logroñés-Alavés B con tres kilos de alimentos o un donativo de 3 euros

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LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fiel a su compromiso con los más necesitados de la sociedad, la Unión Deportiva Logroñés colabora un año más con el Banco de Alimentos de La Rioja. Así, con la ayuda de la peña Resaca Blanquirroja, se podrá entrar al partido de este domingo 29, a las 17,00 contra el Alavés B en Las Gaunas, con la aportación de tres kilos de comida (preferentemente no perecedera) o tres euros de donativo.

La segunda plaza del Grupo 2 está a tiro de los de Unai Mendia (podrían alcanzarla precisamente si superan al filial albiazul), y todo apoyo desde la grada será más que bienvenido. También pueden colaborar los socios aportando lo que deseen, y como en años anteriores, se espera una excelente respuesta de un acto en el que se mezcla la solidaridad con el mundo del deporte.

El Banco de Alimentos de La Rioja agradece a club blanquirrojo, una año más, su solidaridad con los más necesitados y anima a socios, simpatizantes del club blanquirrojo y a los aficionados al fútbol en general, a acudir al estadio Municipal de Las Gaunas y realizar su aportación solidaria, amén de participar en lo que puede ser un bonito encuentro de fútbol.

En esta ocasión, se habilitarán todas las entradas al estadio para quienes deseen aportar sus alimentos y entrar a ver el partido de una UD Logroñés que se encuentra en un momento dulce de juego y resultados, que está peleando ahora mismo por encaramerse a la segunda plaza de la clasificación y que seguro que agradecerá el máximo apoyo del público desde las gradas.