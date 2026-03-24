Entregados a 9 restaurantes riojanos las placas que les acreditan como establecimientos recomendados Guía Michelin - CAIXABANK

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, entidad de referencia en el ámbito gastronómico, ha entregado a ocho restaurantes de La Rioja las placas que los acreditan como establecimientos recomendados por la Guía Michelin 2026. En concreto, han sido reconocidos Sabores (Logroño), Allegar (Briones), Lumbre (Casalareina), La Vieja Bodega (Casalareina), Echaurren Tradición (Ezcaray), Alameda (Fuenmayor), Umm No Solo Tapas (Logroño), Juan Carlos Ferrando (Logroño) y Los Caños (Haro).

Asimismo, se ha distinguido a 13 restaurantes de Aragón y a ocho de Navarra, sumando un total de 30 locales en la Territorial Ebro.

Los galardones han sido entregados por Isabel Moreno, directora de la Territorial Ebro de CaixaBank, y Miguel Pereda, director Comercial y de Marketing de la Guía Michelin en España y Portugal.

Estas distinciones ponen en valor el trabajo y la profesionalidad de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico dentro y fuera del país.

Los reconocimientos no solo reflejan la calidad y el alto nivel de los establecimientos y sus equipos, sino que también contribuyen a posicionar a Navarra como destino culinario de primer nivel, impulsando la economía, el turismo y la proyección cultural del territorio.

El acto, celebrado ayer en CaixaForum Zaragoza, reunió a más de 150 profesionales del sector, y contó con la intervención de Ferrán Adrià, presidente de elBullifoundation, quien compartió su visión sobre los factores clave para triunfar en la restauración actual.

Adrià abordó cuestiones de formación, gestión e innovación, y explicó la labor que realiza la fundación para apoyar a restauradores y emprendedores. El reconocido chef repasó su trayectoria y subrayó la importancia de mantener una actitud innovadora, destacando los grandes cambios que ha experimentado el sector desde el cierre del mítico restaurante El Bulli.

APUESTA POR LA HOSTELERÍA

El encuentro comenzó con la bienvenida de Pablo Andoño, director comercial de Retail de la Territorial Ebro de CaixaBank, quien reconoció el mérito de los restaurantes seleccionados y puso en valor el trabajo y dinamismo de un sector "estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural".

Pablo Andoño señaló que, para los grandes retos que afronta en el futuro próximo, "CaixaBank pone a su disposición Food&Drinks, nuestra división especializada que aporta atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades específicas del sector de la restauración".

También Miguel Pereda, director comercial y Marketing Guía Michelin en España y Portugal, ha participado en la apertura, y ha subrayado "la importancia de la colaboración de CaixaBank, cuyo apoyo resulta fundamental para impulsar iniciativas como esta y seguir fortaleciendo el tejido gastronómico de cada comunidad. Mi enhorabuena a todos los establecimientos reconocidos por el excelente trabajo que realizáis y por la calidad que representáis.

De forma previa a la entrega de los galardones, Pablo Andoño, conversó con Toni Rodriguez, director de Food&Drinks, quien expuso el valor de la apuesta de CaixaBank por la hostelería.