El 'escape room' FINEXIT se detiene este lunes en Logroño para desafiar la educación financiera de estudiantes de FP

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de España y Fundación Mapfre, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de La Rioja, han puesto en marcha la ruta FINEXIT, un innovador 'escape room' itinerante que durante el curso 2025-26 recorre 150 centros de Formación Profesional de 110 ciudades en las 17 comunidades autónomas españolas, Ceuta y Melilla para fomentar la formación financiera entre el alumnado.

Este lunes se detendrá en Logroño y durante todo el día recibirá al alumnado del Colegio Paula Montal, que podrá sumergirse en esta experiencia acompañado de dos educadores expertos que les brindarán orientación y conocimientos especializados.

A las 10 horas, Laura Lázaro Trapero, concejala de Educación, Infancia y Juventud de Logroño; Carmen Marquínez, coordinadora de Relaciones con Empresas en la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja; Cristina Navarro, responsable de Formación y Empleo de la Cámara de Comercio de La Rioja; y Manuel Pingarrón Albendiz, representante de Fundación Mapfre en Logroño, visitarán la unidad móvil de FINEXIT, acompañados por la dirección del centro.