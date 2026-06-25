Escobar anuncia 21 plazas en un programa para que personas en situación "extrema" tengan una solución habitacional

Representantes de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y del Ayuntamiento de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha anunciado la puesta en marcha, en la ciudad, de 21 plazas, siete de ellas para menores, en un programa para que personas en situación "extrema" tengan una solución habitacional transitoria.

Escobar ha hecho el anuncio en el marco de una rueda de prensa con motivo de la celebración, en Logroño, del VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, a la que ha acudido con el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España y en Europa (EAPN y EAPN-ES), Carlos Susías; y la presidenta de EAPN-La Rioja, Silvia Andrés.

El primer edil ha avanzado un programa, que se aprobará en Junta Local, y que supone una salida "provisional" para estas personas que, además, estarán "atendidas por profesionales" para ayudarles a conseguir una solución definitiva.

El programa que va a implementar el Ayuntamiento se basa en el modelo 'Housing Led', orientado a ofrecer un espacio habitacional compartido en vivienda, con el apoyo de un equipo interdisciplinar de profesionales para la realización de un proyecto vital dirigido a la capacitación y la autonomía de las personas participantes, como punto de partida para su inclusión social.

Se trata de facilitar, ha dicho el alcalde, que, poco a poco, puedan salir adelante, hallar recursos y estrategias para su inclusión social y, con el tiempo para desarrollar su proyecto vital con independencia.

Con respecto a soluciones a largo plazo, el alcalde ha entendido que el Ayuntamiento está poniendo su parte todo lo que está al alcance de sus competencias, en colaboración con el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI).

Susías ha señalado cómo "estamos hablando sobre problemas que tiene Europa, donde más del veinte de personas está en situación de pobreza o exclusión social".

El congreso, en este marco, trata de hablar de cómo se puede "afrontar". Para esto, ha dicho, hacen falta tres cosas: metodología, recursos y voluntad.

La presidenta de EAPN La Rioja ha agradecido al Ayuntamiento de Logroño su participación en la organización del VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social y ha reiterado el compromiso por un Logroño "justo, inclusivo y donde la tasa AROPE cada vez sea más reducida y más personas vivan con mejor calidad de vida".

VII CONGRESO CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

El Centro de la Cultura del Rioja acoge hoy y mañana el VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y EAPN La Rioja.

El encuentro reúne en nuestra ciudad a responsables institucionales, representantes de administraciones públicas, entidades sociales, instituciones europeas, personal técnico y personas expertas en políticas sociales.

El Congreso se configura como un espacio de reflexión y diálogo sobre las estrategias, instrumentos y mecanismos necesarios para reforzar la cohesión social, combatir la pobreza y garantizar derechos en un contexto marcado por importantes transformaciones sociales, económicas y geopolíticas.

La séptima edición del Congreso pone el foco en la recientemente aprobada Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, así como en otros procesos clave para el futuro social de la Unión Europea, como la renovación del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, el desarrollo del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible y las negociaciones del futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034.