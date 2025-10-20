Escobar avanza que el edificio del antiguo Casino de Logroño albergará un nuevo hotel de alta gama

Anuncio del alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El edificio del antiguo Casino de Logroño albergará un nuevo hotel de alta gama. Sin dar más detalles al respecto, "que se conocerán esta semana", el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar ha adelantado este proyecto durante su intervención este lunes en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025.

En este sentido, el regidor municipal ha asegurado que "tenemos cultura, tenemos turismo y tenemos una historia de cruces y caminos, creámonoslo, turísticamente hablando, somos un destino multiproducto, nos visitan porque somos una ventana al mundo a nivel cultural, pero también a nivel turístico, deportivo, gastronómico, e incluso idiomático".

"Tenemos un activo enorme en la ciudad", ha defendido, con proyectos "muy interesantes con grupos empresariales en el complejo del antiguo Imperial Montesol y en el querido Hostal Niza", al que ahora se unirá este nuevo anuncio "de un proyecto de hotel de alta gama en el edificio del antiguo Casino".

Un proyecto "cuyos detalles se van a dar a conocer en los próximos días en una comunicación pública con presencia de sus protagonistas" y que, en sus palabras, supone "una rehabilitación y también una reactivación económica y de un atractivo turístico de la ciudad".

A ello ha sumado que "ya está en marcha una gran palanca de crecimiento e identidad como es el proyecto de innovación 'Enoturismo. El vino y las grandes rutas'". Un proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, que "busca digitalizar la experiencia enoturística a través de herramientas como pulseras inteligentes, tarjetas virtuales y cuadernos del viajero".

Además, se integran las ocho bodegas de la ciudad, el Centro de la Cultura del Rioja y el Camino de Santiago en una oferta turística innovadora y sostenible.

En el ámbito de la digitalización del turismo, ha destacado "iniciativas como la implantación de tecnología en el punto de información turística del espacio Centro de la Cultura del Rioja".

Un espacio "en un entorno privilegiado del Casco Antiguo en el que conviven la tradición, la innovación y la vanguardia y que, a partir del próximo año, contará con un nuevo atractivo para el visitante: una sala de realidad inmersiva en 3D sobre el universo del vino".

Igualmente, ha resaltado que "hemos firmado un convenio con el Gobierno de La Rioja destinado a intervenir en el entorno de la Ruta Jacobea, con financiación europea", acuerdo que contempla la rehabilitación de la caseta de arbitrios del Puente de Piedra; la reapertura y reforma sostenible de la cafetería de La Grajera; la iluminación monumental del Cubo del Revellín y las reparaciones necesarias para su adecuado uso turístico y mejora del Albergue de Peregrinos.

"Todo en plazo y todo en marcha", ha remarcado, a lo que ha unido "el nuevo Parque del Camino, con más de 43.000 metros cuadrados arbolados junto al recorrido que despide a los peregrinos en su salida hacia la Grajera; la actualización de la señalética y la mejora de la torre de la Iglesia de Santiago". "Y las siguientes serán actuaciones en las iglesias de San Bartolomé y El Cortijo en colaboración con la Diócesis", ha finalizado.