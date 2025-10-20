Escobar, en Debate de la Ciudad: "Logroño alza mirada a quienes padecen la guerra y reafirma su compromiso con la paz"

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha comenzado este lunes su intervención en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad afirmando que "Logroño, como ciudad abierta y solidaria, alza la mirada hacia quienes padecen la guerra, la persecución, y reafirma su compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos universales".

En esta primera sesión del Debate 2025, que se centra en la intervención del primer edil, está contando con la presencia, entre otras autoridades civiles y militares, del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; y de la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago; así como de representantes de diversas entidades y asociaciones del tejido social de la ciudad.

Tras afirmar que "voy a aceptar las críticas y asumir responsabilidades" a lo largo de este Debate, Escobar ha comenzado asegurando que "comparezco con el orgullo de representar a una ciudad que demuestra cada día que la libertad, la convivencia y el respeto mutuo son una manera de entender la vida".

Logroño, ha continuado, "es ejemplo de una democracia viva, en la que la diversidad de ideas enriquece, no divide; en la que la discrepancia se aborda con diálogo y no con enfrentamiento".

Y así, ha dichio, "en un mundo sacudido por conflictos y guerras que desgarran pueblos enteros y que condenan a inocentes a la violencia, nuestra voz debe ser clara: la dignidad de cada ser humano es inviolable".

"Ninguna causa justifica el sufrimiento deliberado de la población civil", ha incidido el alcalde logroñés, quien ha reseñado que "la paz continúa siendo una aspiración, una tarea pendiente en demasiados lugares de nuestro mundo".

"Ese compromiso con la libertad se traduce aquí en una administración que escucha, en políticas que unen, en un gobierno municipal que defiende el centro y la moderación frente a los extremos. Porque la convivencia no se decreta, se construye día a día con participación, transparencia y respeto", ha subrayado en sus primeras palabras en el Debate 2025.