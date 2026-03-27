Escobar destaca la "decepción del municipalismo" porque "no se está dando respuesta a la falta de financiación local"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha intervenido esta tarde en Madrid en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha intervenido esta tarde en Madrid en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, un encuentro que ha calificado como "decepcionante y de oportunidad perdida", ya que no se ha abordado "ningún tema que realmente interesase al conjunto de los municipios".

Concretamente, Escobar ha destacado la "decepción del municipalismo" porque "nos sigue faltando financiación a los ayuntamientos, no ha habido ninguna respuesta y ni siquiera ha habido algún representante del Ministerio del área económica para responder a nuestras legítimas y compartidas peticiones de necesaria e insustituible financiación para los municipios españoles".

El alcalde de Logroño ha insistido en que los ayuntamientos y entidades locales no cuentan con una financiación suficiente para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos que prestan a la ciudadanía. Una reivindicación que, ha lamentado, "no ha sido atendida en la reunión de hoy por parte del Gobierno de España".