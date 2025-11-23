Escobar destaca los hermanamientos entre ciudades para el fomento del entendimiento mutuo en Brescia

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha participado este domingo en la clausura de la octava edición del Festival de la Paz de Brescia destacando los hermanamientos entre ciudades para el fomento del entendimiento mutuo, tal y como ha trasladado el Ayuntamiento.

La ciudad, hermanada con Logroño, ha organizado una jornada con diversas conferencias y mesas redondas en las que se ha abordado el papel de Europa y los municipios en el mantenimiento de la paz y la democracia.

Escobar ha participado en este evento organizado por el Ayuntamiento de Brescia en una mesa redonda centrada en la democracia, la participación cívica y el compromiso con la juventud, junto a representantes de otras localidades hermanadas con Brescia como la alemana Darmstadt, la palestina Belén o la lituana Kaunas.

El alcalde de Logroño, ha informado el Ayuntamiento, ha centrado su intervención en cómo los hermanamientos entre ciudades pueden contribuir al impulso de identidades compartidas, por ejemplo, la europea, sobre la base del entendimiento mutuo y superando cualquier posible diferencia.

De igual modo, en la mesa redonda se han abordado iniciativas dirigidas al fortalecimiento de la ciudadanía europea, al tiempo que se promueve el diálogo y el intercambio social, cultural, económico y en otros ámbitos, impulsando asimismo el compromiso y la participación activa de aquellos agentes y colectivos locales.

La ciudad italiana de Brescia, capital de la provincia del mismo nombre en la región de Lombardía, cuenta con cerca de 200.000 habitantes y está hermanada con Logroño desde el año 2006.

Ambas ciudades han impulsado iniciativas conjuntas en distintos ámbitos, como intercambios culturales, universitarios, gastronómicos o turísticos.

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Logroño entregó el galardón 'Estrella de Europa' a las ciudades hermanadas de Brescia, Darmstadt, Dax y Libourne.